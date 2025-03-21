ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ພວມລົງທຶນນັບສີບຕື້ USD ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣຍ - ວູງເຕົ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ນັກລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ: ບໍລິສັດ Hyosung Vina, ບໍລິສັດກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ລອງເຊີນ, ບໍລິສັດ ໂຮ່ຈ່າມ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ Kulachet Dharachandra, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ລອງເຊີນ ຈຳກັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບສະພາບການໂຄງການ ແລະ ແຜນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນ. ໂຄງການກັ່ນຕອງນ້ຳມັນຢູ່ຕາແສງ ລອງເຊີນ, ແຂວງ ບ່າເຣຍ - ວູງເຕົ່າ, ມີຍອດເງິນລົງທຶນປະມານກວ່າ 5 ຕື້ USD. ປະຈຸບັນ, ໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ການແລ້ວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບຝ່າຍວິສາຫະກິດເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ຄວາມສ່ຽງພ້ອມກັນແບ່ງປັນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Bae In Han, ຜູ້ອຳນວນການໃຫຍ່ Hyosung ດົ່ງນາຍ ແລະ ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າສູງສຸດຂອງ Hyosung ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄົ້ນຄວ້າ, ສັ່ງຊື້ຜະລິດບັນດາວັດຖຸດິບຊີວະສາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣຍ - ວູງເຕົ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດໂຄງການ ໂຮ່ຈ່າມ ຈຳກັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍບໍລິສັດ ແຈ້ງກັບອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດໂດຍໄວ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການ ໂຮ່ຈ່າມ, ກໍຄືບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.