ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດລົງທຶນ SALIC
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ອາຣັບບີຊະອຸດີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Sulaiman AIRumaih, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານ, ແລະ ທ່ານ Mohammed Al-Obaid, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຍຸດທະສາດບໍລິສັດ SALIC.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກະສິກຳແມ່ນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ SALIC ຈະລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຝຸ່ນເຄມີ, ຕະຫຼາດ… ໂດຍໄວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງອາຫານ Halal.
ສ່ວນທ່ານ Sulaiman AIRumaih, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, SALIC ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນດ້ານການຄ້າປະເພດເຂົ້າສານ, ຫົວອາຫານລ້ຽງສັດ, ຜະລິດຊີ້ນສັດປີກ, ລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ… SALIC ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ແບ່ງປັນບັນດາໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ທັງແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Bander Alkhorayf, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອາຣັບບີຊະອຸດີ, ປະທານອະນຸກຳມະການຝ່າຍ ອາຣັບບີຊະອຸດີ ໃນຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບີຊະອຸດີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.