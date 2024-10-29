ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ UAE ຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ໃນລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE), ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Abu Dhabi, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ UAE ໃນຂົງເຂດພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທ່າກຳປັ່ນ, logistics, ເຂດອຸດສາຫະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍຄວາມຍາວເຂດຝັ່ງທະເລກວ່າ 3.000 ກມ, ການພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດທ່າກຳປັ່ນ Abu Dhabi, ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ NDMC ດ້ວຍບົດຮຽນໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໜູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ. ສຳລັບກຸ່ມບໍລິສັດ Prime, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດເປັນຂົວຕໍ່ນຳບັນດານັກລົງທຶນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນມາຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ UAE ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາວິສາຫະກິດ UAE ເຫັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນການພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທ່າກຳປັ່ນ, ຕໍ່ກຳປັ່ນ, logistics…; ແລະ ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາວິສາຫະກິດ UAE ປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຕົວວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ Vinfast ຢູ່ UAE.