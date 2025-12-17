Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ບຸກຄົນ

ປະຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີກຳປັ່ນ 79.231 ລຳໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນໃນ Vnfishbase (ບັນລຸ 100%).
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ວາລະປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອອນລາຍກັບ 22 ແຂວງ, ນະຄອນເຂດແຄມທະເລ. ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ; ຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ບຸກຄົນ.

        ປະຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີກຳປັ່ນ 79.231 ລຳໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນໃນ Vnfishbase (ບັນລຸ 100%). ໃນອາທິດຜ່ານມາໄດ້ປະຕິບັດການກວດກາ, ຄວບຄຸມກຳປັ່ນເຂົ້າທຽບທ່າ 3.056 ຄັ້ງ - ອອກຈາກທ່າ 3.165 ຄັ້ງ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຕິດຕາມປະລິມານສິນໃນນ້ຳທີ່ຂຸດຄົ້ນຜ່ານທ່າກຳປັ່ນແມ່ນ 8.765 ໂຕນ. ໃນອາທິດຜ່ານມາບ່ເກີດມີກໍລະນີກຳປັ່ນລະເມີດເຂດທະເລຕ່າງປະເທດຖືກຈັບຕົວ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ກວດກາ, ຄວບຄຸມຊາວປະມົງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງເຮັດແຈ້ງ, ພົນລະເມືອງຂອງທ້ອງຖິ່ນໃດ, ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເລຂາທິການ, ປະທານທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ຕ້ອງຫັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ປະຈຸບັນໄດ້ຕິດຕັ້ງ Vneid ແລ້ວ, ຕ້ອງກວດກາໄດ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄປໃສ, ເຮັດຫຍັງຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນກັບມາ ກໍ່ຕ້ອງຮູ້. ບັນດາເຄື່ອງມືມີຢູ່ແລ້ວຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຕ້ອງແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”

        ປະຈຸບັນ, ມີ 7/22 ແຂວງ, ນະຄອນຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍຫັນປ່ຽນອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນ 5 ວັນຈະມາເຖິງ, 15 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຍັງເຫຼືອຕ້ອງສ້າງນະໂຍບາຍຫັນປ່ຽນອາຊີບໃຫ້ສຳເລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ 2 ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2024 – 2025

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ 2 ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2024 – 2025

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫງວຽນທາມທຽນເກ໊ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍເລື່ອງເສັ້ນ “ລະດູແລ້ງຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມຕົ້ມໄມ້”, ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ນາງ ຟ້າມທິຊວັນບານ ເປັນກຽດຮັບລາງວັນດ້ວຍເລື່ອງສັ້ນ “ຢູ່ປາຍຟ້າ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top