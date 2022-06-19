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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. Mozambique ໂດຍທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດນຳໜ້າໄດ້ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 23 ມິຖຸນາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.

  ທ່ານ ເລແອັງຕ໋ວນ, ຮອງຫົວໜ້າກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ (ພາບ quochoi.vn)  

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020 ແລະ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປະເທດນີ້. ການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ດີກ່ວາອີກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. Mozambique ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກວາງນີງ, ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ກີ້, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປະຈຸບັນ, Mozambique ແມ່ນປະເທດຢື່ນອັນດັບທີ 11 ໃນຈຳນວນ 72 ປະເທດແລະ ເຂດແຄ້ວນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ. ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique  ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ Mozambique  ກັບ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບແຂວງ ກວາງນີງ ເວົ້າສະເພາະ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຄົມມະນາຄົມໃຫ້ດີກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຟື້ນ​ຟູ ຂະ​ແໜງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຟື້ນ​ຟູ ຂະ​ແໜງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ພາຍຫຼັງບັນດາສັນຍາທີ່ຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19, ເວລາທິີ່ຜ່ານມາ ລາວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພື່ອແນໃສ່ກະຕຸກຊກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນດີທີ່ສຸດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ລາວໄດ້ຍູ້ແຮງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຄື: ວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ...ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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