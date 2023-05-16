Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທາບທາມຄວາມເຫັນທາງການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັງກະລາເທດ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສົມທົບກັນສ້າງວິໄສທັດຍາວໄກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ...
ການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ໂດຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhaka, ປະເທດ ບັງກະລາເທດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ພ້ອມກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັງກະລາເທດ Masud Bin Momen ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ທາບທາມຄວາມເຫັນທາງການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັງກະລາເທດ.

 ທີ່ການທາບທາມຄວາມເຫັນທາງການເມືອງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສົມທົບກັນສ້າງວິໄສທັດຍາວໄກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ເພີ່ມທະວີກອງປະຊຸມປະຈຳໄລຍະບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເລີ່ມພິຈາລະນາ, ເຄື່ອນໄຫວຄືນ ແລະ ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ສິນໃນນຳ້ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top