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ຂ່າວສານ

ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິມ​ະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລ​ະຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
  ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູັ໋ຈ້ອງທຳການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ.

ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ ແລະ ໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 44; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
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