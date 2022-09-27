ຂ່າວສານ
ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ.
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ ແລະ ໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 44; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ.