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ຂ່າວສານ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ຫວຽດ​ນາມ - ບຣາ​ຊິນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຮັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2007, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຮັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2007, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ບົນພື້ນຖານບັນດາຜົນສຳເລັດລວມ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ບຣາຊິນ - ຫວຽດນາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໃນໄວໆນີ້.

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເມືອງ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະຂັ້ນສູງຢ່າງເປັນທາງການໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ກໍ່ຄືເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມສຳລັບສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເຖິງ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2025 ແລະ ຂຶ້ນເຖິງ 15 ຕື້ USDໃນປີ 2030. ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາອື່ນໆ, ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການເຄົາລົບແຕ່ລະປະເທດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນກົດບັດ ສປຊ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໃນການພົວພັນສາກົນບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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