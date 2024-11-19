ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ
ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຮັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2007, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ບົນພື້ນຖານບັນດາຜົນສຳເລັດລວມ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ບຣາຊິນ - ຫວຽດນາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໃນໄວໆນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເມືອງ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະຂັ້ນສູງຢ່າງເປັນທາງການໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ກໍ່ຄືເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມສຳລັບສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເຖິງ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2025 ແລະ ຂຶ້ນເຖິງ 15 ຕື້ USDໃນປີ 2030. ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາອື່ນໆ, ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການເຄົາລົບແຕ່ລະປະເທດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນກົດບັດ ສປຊ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໃນການພົວພັນສາກົນບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.