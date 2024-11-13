ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ຈີເລ: ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ຈີເລ, Gabriel Boric Font, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ພະຈິກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນໂລກ; ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂັ້ນສູງ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີເລ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍ ແລະ ການພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຄັ້ງຕ່າງໆໃນກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາການສຶກສາ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີເລ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ…; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີເລ, ກໍຄືຂອງສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ເຊິ່ງສອງປະເທດເປັນພາຄີ.
ສອງຝ່າຍແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເປີດປະຕູການຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າອີກ ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີເລ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາລະບຽບການເພື່ອເປີດປະຕູຕະຫຼາດສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳຂອງສອງປະເທດ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ. ຈີເລ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດພາຄີຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.
ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລຂອງ ສປຊ ປີ 1982.