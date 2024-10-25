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ຂ່າວສານ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ BRICS ເຕື້ອງ​ເຖິງຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ

ການນຳບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກອອກການຕີລາຄາລວມກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ ກໍຄືບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງກຸ່ມ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS (ພາບ: ANI/TTXVN)

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Kazan, ລັດເຊຍ, ການນຳບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກອອກການຕີລາຄາລວມກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ ກໍຄືບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງກຸ່ມ.

ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳບັນດາປະເທດໄດ້ກຳນົດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຊີລາຍການປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ ທີ່ມີຕໍ່ BRICS. ການນຳບັນດາປະເທດກໍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ “ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລະບອບລະບຽບການ BRICS”. ການນຳບັນດາປະເທດ BRICS ກໍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງບົດບາດຂອງບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຫັນເປັນມາດຖານໃນການຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພາສີ ເພື່ອສ້າງລະບົບພາສີສາກົນທີ່ກ້າວໜ້າ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍຖານຂໍ້ມູນ.
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