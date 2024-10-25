ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເຕື້ອງເຖິງຫຼາຍບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງ
ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Kazan, ລັດເຊຍ, ການນຳບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກອອກການຕີລາຄາລວມກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ ກໍຄືບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງກຸ່ມ.
ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳບັນດາປະເທດໄດ້ກຳນົດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຊີລາຍການປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ ທີ່ມີຕໍ່ BRICS. ການນຳບັນດາປະເທດກໍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ “ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລະບອບລະບຽບການ BRICS”. ການນຳບັນດາປະເທດ BRICS ກໍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງບົດບາດຂອງບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຫັນເປັນມາດຖານໃນການຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພາສີ ເພື່ອສ້າງລະບົບພາສີສາກົນທີ່ກ້າວໜ້າ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.