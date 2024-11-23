ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ແຕ່ວັນທີ 21 – 23 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Dato’ Seri Anwar Ibrahim, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃຫ້ແກ່ການໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້.
ດ້ວຍເລື່ອງຖະແຫຼງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ລັດຖະບານ 2 ປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ຄວາມເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ. 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບບັນດາທິດທາງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຂອງ ມາເລເຊຍ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ມາເລເຊຍ ແລະ ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.