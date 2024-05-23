ຂ່າວສານ
ຕ້ອງມີມາດຕະການເພື່ອໜູນຊວ່ຍວິສາຫະກິດ ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ
ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມປ່ອຍ ເງິນລົງທຶນພາກລັດ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸລະດັບສູງທີ່ສຸດໃນ 4 ປີມານີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ສະເໜີຕ້ອງມີວິທີການໂດຍພື້ນຖານເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ. ໂດຍຖືວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍບຸກທະລຸກ່ວາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດພັດທະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນຍືຊໍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ບັກນິງ ສະເໜີວ່າ:
ຕ້ອງສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງນະໂຍບາຍປີການເງິນຢ່າງສຸດຂີດ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດເຂົ້າເຖິງ ນະໂຍບາຍການເງິນຢ່າງວ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ ມີກຳລັງແຜ່ກະຈາຍ. ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ, ການຊົມໃຊ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຊົມໃຊ້, ຕ້ອງຕີລາຄາຄືນປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍອາກອນ VAT 2% ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກ້າແກ່ນເປີດກວ້າງອັດຕາ 4 – 5%.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານຖືວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວ ຈະຜັນຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.ທ່ານ ໂດດຶກຢຸຍ ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ອຽນບາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 2024 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຍິງໄວ ຈະຍິງເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ປະສິດທິຜົນຂອງແຫຼ່ງກຳລັງຈາກດິນ.