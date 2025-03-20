ຂ່າວສານ
ຕ້ອງມີບັນດາກຸ່ມມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ໝັ້ນແກ່ນ, ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານ
“ຕ້ອງມີບັນດາກຸ່ມມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ໝັ້ນແກ່ນ, ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໃນກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານຄະນະກວດກາຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການປີ 2025 ສຳລັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງນິງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກໍສະເໜີໃຫ້ການນຳແຂວງ ກວ໋າງນິງ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຈຸດອຸດຕັນ, ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ກວ໋າງນິງ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າອີກ. ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນທຸກໜ້າທີ່, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງສ້າງແຜນການໃຫ້ມີວິທະຍາສາດ, ຈັດແບ່ງໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ”.
ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ ທາງແຂວງ ຈັດການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.