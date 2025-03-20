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ຂ່າວສານ

ຕ້ອງ​ມີ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ ກວ໋າງ​ນິງ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ໝັ້ນ​ແກ່ນ, ຍືນ​ຍົງ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ

“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ກວ໋າງນິງ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າອີກ. ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນທຸກໜ້າທີ່, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງສ້າງແຜນການໃຫ້ມີວິທະຍາສາດ, ຈັດແບ່ງໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ”.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ (ພາບ: TTXVN)

“ຕ້ອງມີບັນດາກຸ່ມມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ໝັ້ນແກ່ນ, ຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ  ໃນກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານຄະນະກວດກາຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການປີ  2025 ສຳລັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງນິງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກໍສະເໜີໃຫ້ການນຳແຂວງ ກວ໋າງນິງ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຈຸດອຸດຕັນ, ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ກວ໋າງນິງ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າອີກ. ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນທຸກໜ້າທີ່, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງສ້າງແຜນການໃຫ້ມີວິທະຍາສາດ, ຈັດແບ່ງໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ”.

ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ ທາງແຂວງ ຈັດການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອັງກິດ ລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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