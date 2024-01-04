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ຂ່າວສານ

ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ປີນີ້, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລໄດ້ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ...
ກອງປະຊຸມຂອງຕຳຫຼວດ ທະເລ ຫວຽດນາມ (ພາບ: Đức Hạnh/dangcongsan.vn)
ວັນທີ 3 ມັງກອນ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານຕຳຫຼວດທະເລປີ 2023. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລກວາງດ້າວ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປີນີ້, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລໄດ້ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນບັນດາເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນສະພາບກ່ຳປັ່ນຫາປາຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຸດຄົ້ນທະເລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ (IUU) ຢ່າງຄົບຊຸດ, ຊ້ຽວຂາດ; ຮັກສາການກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ… ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຂອງຕຳຫຼວດທະເລຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການວິຊາສະເພາະໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວສົມ​ທົບ​ກັນ ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ພົວ​ພັນລະ​ຫວ່າງ ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສອງ​ປະ​ເທດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວສົມ​ທົບ​ກັນ ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ພົວ​ພັນລະ​ຫວ່າງ ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານເລຂານຸການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸຍວັນເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດປະຫວັດສາດ ຮຽບຮຽງ ແລະ ພິມຈຳໜ່າຍຊຸດປຶ້ມປະຫວັດສາດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.
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