ຂ່າວສານ
ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາຮີບດ່ວນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນໃນຕົວຈິງ, ກໍ່ຄືຫັນບັນດາມະຕິຂອງພັກຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XIII ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງທັນການ. ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ຮັບການພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ເປັນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ
ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ (ສະບັບປັບປຸງ). ການປັບປຸງກົດໝາຍບາງສະບັບຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ຂອງສະພາບແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກະທັດລັດລົງ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າ ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.
ໃນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຍູ້ແຮງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ຫງວຽນເຈື່ອງຢາງ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່, ຮອງຫົວໜ້າກຳມາທິການກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ:
ບົດຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈເຮັດແຈ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕັດສິນຂອງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສໃນການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ. ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບເອກະສານນິຕິກຳ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນຂອງລະບອບລະບຽບການ. ທ່ານ ຫງວຽນເຈື່ອງຢາງ ຖືວ່າ:
ຕ້ອງຢັ້ງຢືນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳແມ່ນຫັນແນວຄວາມຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງນີ້, ບົນພື້ນຖານຕົວຈິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນສ້າງກົດໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍຂໍ້ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳຢ່າງສົມບູນ, ຈາກນັ້ນຈະມີລະບົບກົດໝາຍຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະເທດຊາດ.
ປຸກລຸກບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ
ບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນປີ 2025 ກໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຢູ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງນີ້. ໃນນັ້ນ, ມີແຜນຮ່າງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025 ດ້ວຍເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 8%ຂຶ້ນໄປ, ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫ໋າຍຝ່ອງ… ພ້ອມກັບບາງເນື້ອໃນຕ່າງໆ. ທ່ານ ຫງວຽນເຈື່ອງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:
ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸແຕ່ 8%ຂຶ້ນໄປ. ໃນແຜນການໄດ້ວາງອອກຫຼາຍວິທີການ, ນັບແຕ່ລະບອບລະບຽບການນະໂຍບາຍ, ບັນຫາລົງທຶນສາທາລະນະ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ… ບັນດາເນື້ອໃນນັ້ນລ້ວນແຕ່ຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງສຳລັບໂຄງການພັດທະນາໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ, ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຜະລິດນັ້ນ, ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງມີພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ. ເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ຕ້ອງມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ.
ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ບັນດາບັນຫາໃນຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ, ຈາກນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ປະຖົມປັດໄຈເພື່ອນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.