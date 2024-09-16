ຂ່າວສານ
ຕະຫລາດແຮງງານມີສັນຍານດີຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫລວງ
“ນ້ອງຫາກໍ່ຮຽນຈົບພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນທະນາຄານ. ນ້ອງປາດຖະຫນາຢາກຊອກໄດ້ວຽກງານກ່ຽວກັບຂົງເຂດບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ. ນ້ອງຫວັງວ່າ ວຽກງານນີ້ອາດຈະຊ່ວຍນ້ອງພັດທະນາຕົນເອງກໍ່ຄືມີສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນດ້ວຍລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ”.
“ນ້ອງຮຽນຈົບຂະແຫນງເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ. ເມື່ອມາຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນງານພົວພັນຕິດຕໍ່ວຽກ, ນ້ອງປາດຖະຫນາຢາກຊອກໄດ້ວຽກງານທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບຂົງເຂດທຸລະກິດ ຫລື ເຮັດວຽກງານການບໍລິການຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ”.
ຕາມຕົວເລກການສຳຫລວດຂອງສູນການບໍລິການວຽກເຮັດງານທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ຄາດວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີຄວາມຕ້ອງການຊອກວຽກເຮັດງານທຳແມ່ນປະມານກວ່າ 16.500 ຄົນ, ສ່ວນຫລາຍສຸມໃສ່ຢູ່ໝວດເກນອາຍຸແຕ່ 25 – 34 ປີ (ກວ່າ 45%), ໝວດເກນອາຍຸ ແຕ່ 35 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ແຕ່ 15 – 24 ປີ. ໃນຂະນະນັ້ນ ທາງວິສາຫະກິດ, ຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກຄົນງານ ດ້ວຍປະມານກວ່າ 46.000 ຕຳແໜ່ງງານ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນໝວດຂະແຫນງຄື: ການເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການອື່ນ (46,86%), ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຂະແຫນງຄື: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຜະລິດເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ພິເສດ ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມກາຍເປັນຂົງເຂດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງບັນດາບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານ ໂດ໋ດຶກຈີ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດສະຫນອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຍີນກຽດ ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ພວມສະຫນອງປະມານກວ່າ 40.000 ແຮງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ບັນດາບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຄື: Samsung, Viettel, Shinhan.. ດ້ວຍຫລາຍຕຳແໜ່ງງານທີ່ແຕກຕ່າງ. ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງຕະຫລາດແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ບໍລິສັດໄດ້ມີແຜນການຮັບສະໝັກແຮງງານກວ່າ 2.000 ຄົນ ດ້ວຍລະດັບເງິນເດືອນສູງສົມຄວນ”.
ເມື່ອໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງຕະຫລາດແຮງງານຢູ່ບໍລິເວນ ນະຄອນຫລວງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຫວູກວາງແທ່ງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນການບໍລິການວຽກເຮັດງານທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວ່າ: ສະພາບການເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ເປັນປົກກະຕິ ໄດ້ສ້າງໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດພັດທະນາການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ. ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ບໍລິເວນ ນະຄອນ ກໍ່ຕັ້ງຫນ້າຮັບສະໝັກແຮງງານເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສິນຄ້າຕາມໃບສັ່ງຊື້ໃຫມ່, ເປີດກວ້າງຂອບຂະຫນາດການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ. ທ່ານ ຫວູກວາງແທ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜ່ານຊຸມເດືອນຜ່ານມາ ອາດເຫັນໄດ້ວ່າ ອັດຕາສ່ວນວິສາຫະກິດຈົດທະບຽນຮັບສະໝັກແຮງງານຢູ່ສູນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ບາງຊ່ວງເວລາແມ່ນຂຶ້ນເຖິງ 30 – 35%. ຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກແຮງງານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງ, ຄຽງຄູ່ກັນນັນ ກຳລັງຜູ້ອອກແຮງງານຊອກວຽກເຮັດງານທຳກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ, ແຕ່ລະເດືອນອາດຂຶ້ນເຖິງນັບໝື່ນໆຄົນ”.
ປີນີ້ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ວາງອອກຄາດໝາຍແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ 165.000 ຄົນ; ອັດຕາສ່ວນຜູ້ວ່າງງານຢູ່ຕົວເມືອງຫລຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 3% ແລະ ຍົກອັດຕາສ່ວນແຮງງານຜ່ານການບຳລຸງສ້າງແມ່ນຂຶ້ນເຖິງກວ່າ 74%. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ທົ່ວນະຄອນ ໄດ້ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 125.000 ຄົນ, ບັນລຸ 75,7% ແຜນການວາງອອກທັງປີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນໄຕນາມ, ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກໃຫ້ໄດ້ນັ້ນ, ພະແນກໄດ້ຊີ້ນຳສູນການບໍລິການວຽກເຮັດງານທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາຫົວຫນ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ການສະຫນອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ຫນູນຊ່ວຍການຫັນປ່ຽນອາຊີບແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຜູ້ວ່າງງານ, ຕັ້ງຫນ້າຫນູນຊ່ວຍ ຮັກສາວຽກເຮັດງານທຳເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຄົນງານ.
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງການສອນວິຊາຊີບ, ແນະນຳການບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານຢູ່ ນະຄອນຫລວງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສະຫນີ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຍື່ນສະເຫນີ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຈັດແບ່ງແຫລ່ງງົບປະມານຫນູນຊ່ວຍການແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍອື່ນໆ”.
ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ວາງຄາດໝາຍ ເພີ່ມທະວີການບຳລຸງສ້າງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມີລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ສະນັ້ນ ແຕ່ນີ້ ຮອດທ້າຍປີ, ນະຄອນ ຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນໃຫມ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ພັດທະນາການສຶກສາວິຊາຊີບ, ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການປະຈຸບັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.