ຂ່າວສານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 5 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ຕຸລາ). ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນອັດວາລະປະຊຸມ.
ກ່ອນອັດວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ. ຄາດວ່າ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມ ຮ່າງມະຕິ 02 ສະບັບເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 01. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ, ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການຈັດວາງອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມ ທີສອງແມ່ນ, ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການທົດລອງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ.
ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການເພີ່ມເຕີມແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2023 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.