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ຂ່າວສານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ກ່ອນອັດວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: quochoi.vn)

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 5 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ຕຸລາ). ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນອັດວາລະປະຊຸມ.

ກ່ອນອັດວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ. ຄາດວ່າ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມ ຮ່າງມະຕິ 02 ສະບັບເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 01. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ, ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການຈັດວາງອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມ ທີສອງແມ່ນ, ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການທົດລອງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ.

ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການເພີ່ມເຕີມແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2023 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ “ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ”

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
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