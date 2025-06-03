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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ນັ້ງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນກ່​ວາ 300 ຄົນ​ໃນຖ້ຽວ​ບິນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມາ​ຈາກ Dubai

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຖ້ຽວບິນທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດການບິນ Emirates (Dubai) ເດີນທາງມາຈາກ Dubai (ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ) ນຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ 333 ຄົນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ດ່ານັ້ງ.
ດ່ານັ້ງ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ່ວາ 300 ຄົນໃນຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ມາຈາກ Dubai (ພາບ: VOV)

ນີ້ແມ່ນຖ້ຽວບິນທຳອິດໃນແຜນການຂຸດຄົ້ນເປັນປະຈຳຂອງ ບໍລິສັດການບິນ Emirates (Dubai) ໃນຖ້ຽວບິນໄປກັບ Dubai – Bangkok (ໄທ) - ດ່ານັ້ງ , ດ້ວຍ 4 ຖ້ຽວ/ອາທິດ, ໃນວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ. ບໍລິສັດການບິນສາກົນ Emirates ໄດ້ຂຸດຄົ້ນສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ Dubai – Bangkok (ໄທ) - ດ່ານັ້ງ ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເປີດກວ້າງໂອກາດຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຜົນພັນແລກປ່ຽນເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ປະກອບສ່ວນເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ດ່ານັ້ງ ອອກສູ່ໂລກ. ທ່ານ ຕ້ານວັນເວືອງ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ່ານັ້ງໄດ້ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດການບິນ Emirates ເພື່ອເປິດສາຍການບິນຈາກ Dubai ໄປຍັງ ດ່ານັ້ງ. ນີ້ແມ່ນຈຳນວນແຂກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ, ບັນດາການບໍລິການຂອງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ລົງທຶນສ້າງລະບົບຊີວະພາບໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ລາວ ພ້ອມກັບປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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