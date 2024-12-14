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ຂ່າວສານ

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

“ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ດ່ານັ້ງ - ແຊບທີ່ສຸດ” (Enjoy DN food tour – Beyond Bites), ແມ່ນສານຂອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ດ່ານັ້ງ Food Tour ເຊິ່ງພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ. ການຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດແຜນການຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນກ່ຽວກັບການພັດທະນາອາຫານການກິນໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນບໍລິເວນ ໄລຍະແຕ່ປີ 2023 ຮອດປີ 2030.

        ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາຮາກຖານອາຫານການກິນທີ່ Michelin Guide ຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນຳມາໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມດຶງດູດໃຈ. ລະອຽດແມ່ນ, ແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2024 – 15 ມີນາ 2025, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວຈະພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍຕົວອາຫານການກິນ” ກວ່າ 1.000 ອັນ ດ້ວຍພາສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ປະຊາຊົນມີ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊອກຫາອາຫານການກິນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດພາກ, ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເພື່ອ​ຮັ​ບ​ໃຊ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເພື່ອ​ຮັ​ບ​ໃຊ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ

ປີ 2024, ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕທີ່ເປັນໜ້າຈັບອົກຈັບໃຈ. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດນັ້ນ ແມ່ນບົດບາດສຳຄັນຂອງຂະແໜງພະລັງງານແຫ່ງຊາດ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 8% ໃນປີ 2025 ຄື ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ, ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ແຖວໜ້າໄດ້ວາງອອກນັ້ນແມ່ນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.
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