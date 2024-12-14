ຂ່າວສານ
ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour
“ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ດ່ານັ້ງ - ແຊບທີ່ສຸດ” (Enjoy DN food tour – Beyond Bites), ແມ່ນສານຂອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ດ່ານັ້ງ Food Tour ເຊິ່ງພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ. ການຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດແຜນການຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນກ່ຽວກັບການພັດທະນາອາຫານການກິນໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນບໍລິເວນ ໄລຍະແຕ່ປີ 2023 ຮອດປີ 2030.
ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາຮາກຖານອາຫານການກິນທີ່ Michelin Guide ຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນຳມາໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມດຶງດູດໃຈ. ລະອຽດແມ່ນ, ແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2024 – 15 ມີນາ 2025, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວຈະພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍຕົວອາຫານການກິນ” ກວ່າ 1.000 ອັນ ດ້ວຍພາສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ປະຊາຊົນມີ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊອກຫາອາຫານການກິນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດພາກ, ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງ.