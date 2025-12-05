ຂ່າວສານ
ດົ່ງທາບ ຮັບຮູ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU
ນັບແຕ່ປີ 2024 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່າເຮືອຫາປາ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດລະບຽບການໃຫ້ເຮືອຫາປາເຂົ້າທຽບທ່າກວ່າ 9.180 ເທື່ອ, ດ້ວຍປະລິມານສິນໃນນ້ຳຄ່ຽນຖ່າຍບັນລຸ 78.610 ໂຕນ. ປະລິມານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຜ່ານທ່າເຮືອດັ່ງກ່າວ ລ້ວນແຕ່ອັບເດດຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຈາກກົມສິນໃນນ້ຳ ແລະ ກວດກາການປະມົງ. ກ່ຳປັ່ນຫາປາ 100% ເຂົ້າທຽບທ່າລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກວດກາເຕັກນິກ, ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ; ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເປີດສັນຍານຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເມື່ອອກນອກຝັ່ງໄປຈົນຮອດເວລາເຂົ້າທຽບທ່າ.
ຍ້ອນມີບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແຂວງ ດົ່ງທາບ ສືບຕໍ່ຮັກສາໝາກຜົນອັນຕັ້ງໜ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU. ນັບແຕ່ປີ 2024 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາງແຂວງ ບໍ່ມີເຮືອຫາປາລຳໃດລະເມີດການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ.