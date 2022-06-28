ຂ່າວສານ
ດັດຊະນີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເລື່ອນຂຶ້ນ 39 ຂັ້ນ
ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດທົ່ວໂລກປີ 2021 ໂດຍວາລະສານ CEOWORLD (ອາເມລິກາ) ຫາກໍປະກາດແລ້ວ, ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປົວແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ພາຍຫຼັງພຽງ 1 ປີ, ດ້ວຍການເລື່ອນ 39 ຂັ້ນ ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວໃນປີ 2021.
ພາບປະກອບ: mekongasean.vn
CEOWORLD ໄດ້ຈັດອັນດັບດັດຊະນີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍອີງຕາມຫຼາຍມາດຖານຄື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ - ການເມືອງ; ສິ່ງແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ; ຄວາມສະເໝີພາບກ່ຽວກັບລາຍຮັບ; ລະບົບການສຶກສາ; ລະບົບສາທາລະນະສຸກ… ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ດັດຊະນີ “ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ” ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 78,49 ຄະແນນ, ຢືນອັນດັບທີ 62/165 ປະເທດໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ. ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020 (ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 101/171 ບັນດາປະເທດໃນໂລກ), ອັນດັບຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລື່ອນຂຶ້ນ 39 ຂັ້ນ ພາຍຫຼັງພຽງ 1 ປີ.
ກໍໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ, ແຟັງລັງ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍດັດຊະນີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດບັນລຸ 99,06 ຄະແນນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ແດນມາກ (98,13 ຄະແນນ) ແລະ ນັອກແວ (96,75 ຄະແນນ).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)