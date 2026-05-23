ຂ່າວສານ
ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໃນການພົບປະສົນທະນາທີ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ແລກປ່ຽນ, ລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືໃໝ່, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງສອງຝ່າຍ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ; ຮ່ວມມືກັນໃນຂົງເຂດເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ການສຶກສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການທະຫານຂອງສອງປະເທດ; ຮ່ວມມືກັນບຳລຸງສ້າງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນເຂດຮ້ອນ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ກັບບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ເຊື້ອເຊີນການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນໃນງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2026.
ທ່ານ Andrey Belousov ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກຽມພ້ອມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ.