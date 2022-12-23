ຂ່າວສານ
ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 22 ທັນວາ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ. ໃນການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ທິດທາງໃຫຍ່ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການນຳສອງທ່ານກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສຳຄັນ ຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ…; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມືບາງສະບັບ, ເຊິ່ງລວມມີ: ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຊື້ - ຂາຍ, ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ໄດ້ມີການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົບປະປະສົບຜົນສຳເລັດ; ຕົກລົງຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍສູ້ຊົນປະຕິບັດການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ 15 ຕື້ USD ແລະ ສູງກວ່າອີກ ໃນປີ 2028 ຕາມທິດສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຫັນຂົງເຂດການລົງທຶນໃຫ້ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືທາງທະເລ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ”.
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ.