Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo (ພາບ: VOV)  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 22 ທັນວາ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ. ໃນການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ທິດທາງໃຫຍ່ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການນຳສອງທ່ານກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສຳຄັນ ຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ…; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສິ້ນສຸດການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມືບາງສະບັບ, ເຊິ່ງລວມມີ: ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຊື້ - ຂາຍ, ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະສື່ມວນຊົນ (ພາບ: VOV)  

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ໄດ້ມີການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົບປະປະສົບຜົນສຳເລັດ; ຕົກລົງຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍສູ້ຊົນປະຕິບັດການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ 15 ຕື້ USD ແລະ ສູງກວ່າອີກ ໃນປີ 2028 ຕາມທິດສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຫັນຂົງເຂດການລົງທຶນໃຫ້ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືທາງທະເລ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ”.

ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການນຳສອງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ ອາຊຽນ, ສປຊ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບບາງບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ.

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo  ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄປ​​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄປ​​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິງ ແລະ ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top