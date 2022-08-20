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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງກວາງບິ່ງ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນວຽກງານຄັ້ງທີ 11 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເມີ້ນ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປີງຄຳ ລາຊະສິມມາ
 
ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຂອງສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ, ແມ່ນການເຄື່ອ່ນໄຫວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ຈັດຂຶ້ນແບບຜັດປ່ຽນກັນໃນທຸກໆ 2 ປີ. ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິຊາຊີບຂອງສອງຄະນະເລຂາ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານເລຂາສັງລວມ, ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ໂຄສະນາ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ມຸ່ງໄປສູ່ກອງປະຊຸມໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ເອກະສານເຈ້ຍ, ວຽກງານສົມທົບລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄືວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເມີ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປີງຄຳ ລາຊະສິມມາ ຢ່າງສະໜິດສະໜົມ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແບບທາງໄກທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ “ພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

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