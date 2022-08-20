ຂ່າວສານ
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຂອງສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ, ແມ່ນການເຄື່ອ່ນໄຫວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ຈັດຂຶ້ນແບບຜັດປ່ຽນກັນໃນທຸກໆ 2 ປີ. ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິຊາຊີບຂອງສອງຄະນະເລຂາ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານເລຂາສັງລວມ, ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ໂຄສະນາ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ມຸ່ງໄປສູ່ກອງປະຊຸມໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ເອກະສານເຈ້ຍ, ວຽກງານສົມທົບລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄືວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເມີ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປີງຄຳ ລາຊະສິມມາ ຢ່າງສະໜິດສະໜົມ.