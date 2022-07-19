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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ອົງການກຳມະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທ່ານນາງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ມີການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງອົງການກຳມະບານຂອງ 2 ປະເທດ
  ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2018 – 2023. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ມີການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງອົງການກຳມະບານຂອງ 2 ປະເທດ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານກຳມະບານໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ 2 ປະເທດ, 2 ອົງການກຳມະບານ; ສືບຕໍ່ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ໄລຍະ 2023 – 2028.

ສ່ານທ່ານປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານກຳມະບານ, ພ້ອມທັງສ້າງຍຸດທະສາດສັງລວມກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານກຳມະບານ ລາວ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ, ສະພາບຕົວຈິງຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກຝ່າຍສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ; ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ກຳມະບານທຸກຂັ້ນຂອງ 2 ປະເທດ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ, ສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ການຮ່ວມມືພິເສດນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ

60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ການຮ່ວມມືພິເສດນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ

ປີ 2022, ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເປັນຂີດໝາຍບາດລ້ຽວ
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