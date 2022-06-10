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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແມ່ນບັນຫາຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍ ແລະ ແມ່ນກົດເກັນຄົງຕົວໃນການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
  ກອງປະຊຸມດຳເນີນແບບທາງໄກ (ພາບ: tienphong.vn)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາສື່ສານການຕ່າງປະເທດໄຕມາດທີ 2 ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການພົວພັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ”.

ກອງປະຊຸມດຳເນີນແບບທາງໄກ ຢູ່ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ຢູ່ບັນດາຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ, ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແມ່ນບັນຫາຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍ ແລະ ແມ່ນກົດເກັນຄົງຕົວໃນການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິສູງທົບ 5 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິສູງທົບ 5 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຈຳນວນວັກຊິນທີ່ໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນກວ່າ 223 ລ້ານໂດສ.
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