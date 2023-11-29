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ຂ່າວສານ

ຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ; ຊຸກຍູ້ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່.
ການນຳ 2 ທ່ານທີ່ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ, ແຈ້ງໝາກຜົນການເຈລະຈາ, ໃນນັ້ນ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ.   

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:    

“ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ຫາກໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ພິເສດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພ້ອມກັນອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ໄດ້ເປັນເອກະພາບທິດທາງໃຫຍ່, ຫຼັກແຫຼ່ງຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.   

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂົງເຂດໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ; ຊຸກຍູ້ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ນະວັດຕະກຳ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ.   

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢືມ ODA ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈັດແບ່ງໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ອາດລື່ນລະດັບ 100 ຕື້ເຢນ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າໃນການຫັນລະບຽບການອອກວີຊາເປັນງ່າຍດ່າຍໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການອອກແຮງງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973-2023) . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍທ່ານ.
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