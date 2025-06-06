ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງກ່ວາອີກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ-ກູບາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/06/1925-21/06/2025) ແລະ ໃນຂອບເຂດປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ກູບາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ (02/12/1960 - 02/12/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດປະເທດ ສ.ກູບາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ແລະ ໂຄສະນາ ໄດ້ຈັດການພົບປະບັນດາພະນັກງານ, ນັກຂ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ ເຄີຍຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກຢູ່ ກູບາ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເລກວັກມິນ, ປະທານ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກສານ້ຳໃຈຢືດໝັ້ນ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາກຳລັງປໍລະປັກໃນແນວຮົມສື່ມວນຊົນ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ກູບາ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ-ກູບາ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.