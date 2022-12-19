ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາວັດທະນະທຳ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັດທະນະທຳມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດທະນະທຳເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໜຶ່ງໃນບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປຸກລຸກຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກຳລັງແຮງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ບົນຈິດໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊົນຊາດ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ລະບອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຄົບຊຸດ ດ້ວຍວິວັດການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດຕາມທິດຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດກຳນົດສັງຄົມນິຍົມ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນການເສີມຂະຫຍາຍພາລະກິດວັດທະນະທຳ…