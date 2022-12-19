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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງ​ການ​​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບ​ຽບ​ການ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາວັດທະນະທຳ ປີ 2022 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ແຂວງບັກນິງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ”.
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາວັດທະນະທຳ ປີ 2022 (ພາບ: baobacninh.com.vn/)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັດທະນະທຳມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດທະນະທຳເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໜຶ່ງໃນບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປຸກລຸກຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກຳລັງແຮງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ບົນຈິດໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊົນຊາດ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ລະບອບລະບຽການຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຄົບຊຸດ ດ້ວຍວິວັດການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດຕາມທິດຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດກຳນົດສັງຄົມນິຍົມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນການເສີມຂະຫຍາຍພາລະກິດວັດທະນະທຳ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໄຂ Festival ດອກ​ໄມ້​​ດ່າ​ລາດ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ໄຂ Festival ດອກ​ໄມ້​​ດ່າ​ລາດ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນະຄອນດ່າລາດ ເວົ້າສະເພາະ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງເວົ້າລວມ ຈະຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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