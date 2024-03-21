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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ Diana Elena Mondino, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ ສ.ອາກຊັງຕິນ, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 19 – 20 ມີນາ.   

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ; ທ່ານປະຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເປີດອອກບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື, ຄື: ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ ອາກຊັງຕິນ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕະຫຼາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້ (MERCOSUR) ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ວິວັດການໃຫ້ຄຳປຶກສາພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ MERCOSUR, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາກຊັງຕິນ ກັບ ອາຊຽນ, ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ MERCOSUR ແລະ ອາຊຽນ.     

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດການບິນ.
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