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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມື່ອສ້າງບັນດາບັນຊີຊອບແວໃຫ້ສຳເລັດ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນຂອງອົງການຂຶ້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຄົນ ຈະຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກຂຶ້ນເຖິງ 30% ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນອື່ນ.
  (ທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ທີ່ກອງປະຊຸມລາຍງານ, ຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບລະບົບຊອບແວສະໜອງຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນອັດສະລິຍະ (ແອັບສະພາແຫ່ງຊາດ 2.0) ແລະ ໂປຼແກຼມຜູ້ຊ່ວຍສະເໝືອນ (Virtual Assiistan) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປາດຖະໜາວ່າ, ເມື່ອສ້າງບັນດາບັນຊີຊອບແວໃຫ້ສຳເລັດ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນຂອງອົງການຂຶ້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຄົນ ຈະຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກຂຶ້ນເຖິງ 30% ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນອື່ນ.

ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel ສ້າງແອັບສະພາແຫ່ງຊາດ 2.0 ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ຍູ້ແຮງການຕິດຕັ້ງ, ຝຶກແອບ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສາມາດນຳເຂົ້າໃຊ້ການທົດລອງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ໃນທັນທີເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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