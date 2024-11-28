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ຂ່າວສານ

ຍີ່ປຸ່ນ ຢາກຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ

ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການພົບປະຂັ້ນສູງໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ການລົງທຶນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ito Naoki (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ປີແຫ່ງວັນຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ”. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ito Naoki ໄດ້ແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນເວລາ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແງ່ຫວັງພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ito Naoki ແລ້ວ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການພົບປະຂັ້ນສູງໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ການລົງທຶນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດບຸກບືນພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ເພື່ອພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍ.

“3 ຂົງເຂດເຊິ່ງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກຳນົດຈະສຸມໃສ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ (ລວມມີເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ), ພະລັງງານ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງກວ່າອີກ, ແລະ ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຢູ່ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ແມ່ນລາງວັນທີ່ສົມກັບການອຸທິດສ່ວນ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນຂອງ Metfone ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ນັບທັງຜົນງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກໍຄື ຢັ້ງຢືນກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ.
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