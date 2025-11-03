ຂ່າວສານ ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ 03/11/2025 ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະໝູນໃຊ້ໂອກາດກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ” ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ. ທ່ານນາງ Sanae Takaichi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: PHILIP FONG/via REUTERS)ທ່ານນາງ Sanae Takaichi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ແຕ່ວັນທີ 26 – 28 ຕຸລາ. ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທ່ານ Kihara Minoru, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍ່ີປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂດເຫດການ, ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະມີການພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ປະຊາຄົມ ອາຊີ ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເປັນສູນ 0 (Asia Zero Emission Community – AZEC), ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການຫັນເປັນພະລັງງານສະອາດ. ທ່ານ Kihara Minoru ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະໝູນໃຊ້ໂອກາດກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ” ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)