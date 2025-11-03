Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ

ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະໝູນໃຊ້ໂອກາດກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ” ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ທ່ານນາງ Sanae Takaichi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: PHILIP FONG/via REUTERS)
ທ່ານນາງ Sanae Takaichi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ແຕ່ວັນທີ 26 – 28 ຕຸລາ. ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທ່ານ Kihara Minoru, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍ່ີປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂດເຫດການ, ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະມີການພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ປະຊາຄົມ ອາຊີ ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເປັນສູນ 0 (Asia Zero Emission Community – AZEC), ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການຫັນເປັນພະລັງງານສະອາດ. ທ່ານ Kihara Minoru ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ທ່ານ ນາງ Sanae Takaichi ຈະໝູນໃຊ້ໂອກາດກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ” ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top