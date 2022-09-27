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ຂ່າວສານ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເຄົາລົບການພົວພັນຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຍີ່ປຸ່ນ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio (ພາບ: TTXVN)  

ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພິທີຊາປະນາກິດສົມລະດັບຊາດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe Shinzo, ວັນທີ 26 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເຄົາລົບການພົວພັນຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ; ຖື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນ ແລະ ຍາວນານ, ສະໜັບສະໜູນ ຍີ່ປຸ່ນ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ຢືນຢັນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ຜ່ານການຮັກສາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງການທູດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ… ການນຳ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19; ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

  ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຝຸກ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ Hosoda Hiroyuki (ພາບ:TTXVN)  

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຝຸກ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ Hosoda Hiroyuki. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຝຸກ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຢາກພ້ອມກັບຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດສອງປະເທດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2023. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe Shinzo,  ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການສ້າງກົດໝາຍສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳຍີ່ປຸ່ນ Hosoda Hiroyuki ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ; ທ່ານຢືນຢັນຈະສະໜັບສະໜູນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຖ່າຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສົ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຫວຽດນາມ ໄປຕະຫຼາດຍີ່ປຸ່ນ….ທ່ານກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ມາຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ.

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນ ໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດ ແລະ ຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
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