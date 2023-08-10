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ຂ່າວສານ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອີຣານ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ 2 ປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Ebrahim Raisi (ພາບ: TTXVN)

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອີຣານ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Ebrahim Raisi ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ. ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ 2 ປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການຈັດບັນດາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ອີຣານ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍອື່ນ ເພື່ອເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.   

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ປາດຖະໜາວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ສວມບົດບາດຕັ້ງໜ້າໃນການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັບລາວ, ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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