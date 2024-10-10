ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງໃນທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ຕຸລາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ Hamburg ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (HSC) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Hamburg, ສ.ເຢຍລະມັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນນັກປະຖະກະຖາຕົ້ນຕໍ່ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງໂຄງປະກອບລະບົບເສດະກິດຄືນໃໝ່ເພື່ອອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ”.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ນຳມາໃຫ້ບັນດາການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ປົວແປງຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວກວ່າ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ, ຈະປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄົບຖ້ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນລຸລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງ 0 ໃນປີ 2050 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP) ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.