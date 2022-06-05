ຂ່າວສານ
ຍາມໃດພັກ, ລັດ ກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 81 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຜູ້ອາຍຸສູງ (06 ມິຖຸນາ 1941 – 06 ມິຖຸນາ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງດຳເນີນທຸລະກິດເກັ່ງຢູ່ເມືອງ ຢາລົກ, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ; ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອາຍຸສູງແຂວງ ຫາຍເຢືອງ.
ທີ່ການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ສະມາຊິກສະຫະກອນຕາແສງ ເຕີນມິນດຶກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອາຍຸສງຢູ່ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ລັດ ກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງສິດ, ເບິ່ງແຍງດູແລຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ; ສ້າງໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ສົມບູບແບບ ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ສະເໜແນະ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງແທດຈິງ.
ທ່ານປະທານປະເທດປາດຖະໜາວ່າ, ຜູ້ອາຍຸສູງໃນທົ່ວປະເທດຈະເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ ອາຍຸສູງ - ແບບຢ່າງລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ລູກຫຼານ, ລຸ້ນໜຸ່ມຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.