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ຂ່າວສານ

ຍານອາວະກາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈອດລົງດວງຈັນ

ຖ້າບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ຍານອາວະກາດ SLIM, ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າວົງໂຄຈອນ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2023, ຈະແມ່ນຍານອາວະກາດທຳອິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກຳຢູ່ ດວງຈັນ
ຍານອາວະກາດ ສຳຫຼວດ ດວງຈັນ (SLIM) (ພາບ:JAXA)

ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ອົງການ ສຳຫຼວດອາວະກາດ ຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ຍານອາວະກາດ ສຳຫຼວດ ດວງຈັນ (SLIM) ຂອງປະເທດນີ້ໄດ້ຈອດລົງໜ້າດວງຈັນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພວມດຳເນີນການກວດກາສະພາບປະຈຸບັນຂອງຍານອາວະກາດນີ້ ພາຍຫຼັງໄດ້ສ້າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້.   

ຖ້າບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ຍານອາວະກາດ SLIM, ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າວົງໂຄຈອນ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2023, ຈະແມ່ນຍານອາວະກາດທຳອິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກຳຢູ່ ດວງຈັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການຈອດລົງຂອງ ໂຊວຽດ, ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ. JAXA ຫວັງວ່າ, ການສຳຫຼວດນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດແຈ້ງຕົ້ນກຳເນີດຂອງດວງຈັນ ດ້ວຍວິທີການດຳເນີນການໄຈ້ແຍກສ່ວນປະກອບຂອງຫີນປະເພດຕ່າງໆ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງດວງຈັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກມີການພົວພັນກັບ 253 ພັກ ຢູ່ 115 ປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 92 ພັກກອມມູນິດ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນການທູດຂອງລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ 193 ປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີ 3 ປະເທດມີການພົວພັນພິເສດ, 6 ປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, 12 ປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ 12 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.
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