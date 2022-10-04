ຂ່າວສານ
ຊ່າງພາບທີ່ມີຊື່ສຽງ Nick Ut ຢ້ຽມຢາມຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ
ສຳລັບບັນດານັກຂ່າວ ແລະ ບັນນາທິການຂອງຂ່າວພາບຫວຽດນາມ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດດີເພື່ອຮັບຟັງບັນດາການແປ່ງປັນກ່ຽວກັບຮູບພາບປະຫວັດສາດໂລກ ເມື່ອ 50 ປີກ່ອນ, ກ່ຽວກັບຮູບພາບກໍ່ຄືບັນດາປະສົບການໃນການເຮັດວຽກໃນອະດີດຂອງນັກຊ່າງພາບທີ່ມີອາຍຸ 52 ປີທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສຳນັກຂ່າວ Associated Press (AP).
“ຍິງສາວ Napalm” ໄດ້ນໍາເອົາລາງວັນ Pulitzer ມາໃຫ້ແກ່ຊ່າງພາບ Nick Ut, ຊາວ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດ ໃນສະຕະວັດທີ 20 ໄດ້ຮັບໜຶ່ງໃນບັນດາລາງວັນ ມີກຽດ ສັກສີທີ່ສຸດໃນດ້ານໜັງສືພິມ. ຮູບພາບນີ້ຂອງເພິ່ນຍັງຖືກຈັດອັນດັບທີ 41 ໃນ 100 ຮູບພາບທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນສະຕະວັດທີ 20 ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນຮູບພາບຂ່າວ 10 ແຜ່ນທີ່ໜ້າຈົດຈຳທີ່ສຸດໃນຮອບ 50 ປີ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສິ້ນສຸດສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ປະຕິບັດ: VNA/VNP