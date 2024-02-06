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ຂ່າວສານ

ຊົມເຊີຍພັກ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່: ຈັດຕັ້ງງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ຈັດງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024.
ພິທີໄຂງານວາງສະແດງໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ງານວາງສະແດງວິຈິດສິນ ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະໝຸດແຂວງ ນິງບິ່ງ, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານວາງສະແດງໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ງານວາງສະແດງວິຈິດສິນ ປີ 2024. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ອັບແດດໜັງສືພິມບຸນເຕັດກ່ວາ 210 ສະບັບເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ານ. ເຫດການຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 24 ກຸມພາ 2024 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.       

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ຈັດງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024. ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 19 ກຸມພາ 2024, ເຫດການໄດ້ແນະນຳບັນດາສິ່ງພິມຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂອງ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫໍສະໝຸດແຂວງຈັດພິທີໄຂງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024. ບັນດາຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງ ແມ່ນຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບຊີວິດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ຜົນງານການອອກແຮງງານ, ຜະລິດ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດອັນດີງາມຂອງປະເທດຊາດ. ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍສະໝຸດ ດັກລັກ ແຕ່ວັນທີ 5 – 14 ກຸມພາ 2024.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
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