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ຂ່າວສານ

ຊູແອັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ 1,2 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ

ດ້ວຍບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ສຸດນີ້, ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງ ຊູແອັດ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນຂຶ້ນປະມານ 5,6 ຕື້ USD.
(ພາບປະກອບ: Getty Images/TTXVN)

ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ລັດຖະບານ ຊູແອັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຈຳນວນເງິນ 1,2 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊູແອັດ Pal Jonson ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທີ 18 ຂອງປະເທດນີ້ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ແລະ ແມ່ນບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ເມື່ອການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2022. ທ່ານເວົ້າແຈ້ງວ່າ, ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນການສົ່ງສັນຍານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດນີ້ພ້ອມແລ້ວຈະໜູນຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງ ກີແອັບ ໃນໄລຍະຍາວ.

ດ້ວຍບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ສຸດນີ້, ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງ ຊູແອັດ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນຂຶ້ນປະມານ 5,6 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ

ວັນທີ 1 ກຸມພານີ້, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ 2 ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ທ່າອາກາດຍະຍານສາກົນລອງແທ່ງ.
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