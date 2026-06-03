ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຖືກຕາມແຜນການທີ່ວາງອອກ ແລະ ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງຄົບຊຸດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຍູ້ແຮງການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລະອຽດກວ່າອີກ ແລະ ຄາດຄະເນແຕ່ລະກໍລະນີ, ແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ຂົງເຂດເສດຖະກິດລະອຽດ… ໃນກໍລະນີມີການຜັນຜວນ ຈະໝູນໃຊ້ບັນດາມາດຕະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ງົບປະມານ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ… ເພື່ອມີ “ແຜ່ນຮອງຮັບ” ສຳລັບບັນດາຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ເປັນເຈົ້າການເພື່ອມີບັນດາມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຫັນບັນດາແຜນການເຕີບໂຕເປັນລະອຽດກວ່າອີກ”.