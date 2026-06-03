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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຖືກ​​ຕ​າມ​ແຜນ​ການທີ່​ວາງ​ອອກ ແລະ ຮັກ​ສາ​​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 03 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຮ​່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມລັດຖະບານ​ນັດ​ສາ​ມັນ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ ປີ 2026. ນີ້​ແມ່ນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ທີ XVI.
  ບັນ​ຍາ​ກາດກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຊີ້​ນຳ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ສຸມ​ໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ, ການປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ລັດ, ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ສູ້​ຊົນ​​ປະ​ຕິ​ບັ​ດ​ສຳ​ເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ອຽດ​ກວ່າ​ອີກ ແລະ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແຕ່​ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ, ແຕ່​ລະ​ຂະ​ແໜງ ແລະ ຂົງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ອຽດ… ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ມີ​ການ​ຜັນຜວນ ຈະ​ໝູນ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເງິນ​ຕາ, ງົບ​ປະ​ມານ, ມາດ​ຕະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ, ກະ​ສິ​ກຳ, ການ​ຄ້າ, ການ​ບໍລິການ… ເພື່ອ​ມີ “ແຜ່ນຮອງຮັບ” ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ພາຍນອກ. ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ເພື່ອ​ມີ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລະ​ອຽດ​ເພື່ອ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ລະ​ອຽດ​ກວ່າ​ອີກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ

ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາຂອງພັກຢ່າງແຂງແຮງ
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