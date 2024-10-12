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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ຊວງພາຍ​ໃນ ອັງ​ກິດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ Yvette Cooper.
ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລົງນາມ, ພິເສດແມ່ນ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍບັນດາບັນຫາອົບພະຍົບ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດອົບພະຍົບ, ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການບໍລິການອົບພະຍົບແບບຜິດກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງຮັກສາ, ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ ປ່ອຍ​ອາ​ຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື “ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ ປ່ອຍ​ອາ​ຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0”

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳປະຊາຄົມ ອາຊີປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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