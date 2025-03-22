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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝະ​ລັ່ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງທ່າແຮງຂອງ ຝະລັ່ງ ໃນຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
(ພາບ:VGP/Nhat Bac )

ວັນທີ 21 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Philippe Tabarot, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຄົມມະນາຄົມ (ຂຶ້ນກັບກະຊວງຫັນປ່ຽນຊີວະພາບ, ຕິດພັນເຂດດິນແດນ ຝະລັ່ງ) ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

     ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງທ່າແຮງຂອງ ຝະລັ່ງ ໃນຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັງຫຼວງຫຼາຍຢູ່; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ຝະລັ່ງ ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຝະລັ່ງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ໂດຍສເພາະແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ່ຍ; ຊຸກຍູ້ Airbus ຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດການບິນ….

  ໂດຍໄດ້ເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງກັບຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Philippe Tabarot ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝະລັ່ງ Macron ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ຝະລັ່ງ ມີທ່າແຮງໃນຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ທ່ານຢັງຢືນວ່າ ຝ່າຍ ຝະລັ່ງ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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