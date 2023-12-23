ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການສ້າງພື້ນຖານການຕ່າງປະເທດເປັນມືອາຊີບ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 32 ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຫົວໜ້າຄະນະອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ນຳໜ້າ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ວຽກງານການຕ່າງປະເທດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນ, ຜົນສຳເລັດສຳຄັນ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນທຸກໝາກຜົນ, ຜົນງານລວມຂອງທົ່ວປະເທດ. ໃນນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຟົດຟື້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຍົກລະດັບດ້ານກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອີກດ້ວຍ, ທັງມີລັກສະນະການຕ່າງປະເທດແຫ່ງລັດ, ທັງມີລັກສະນະປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຈິນຕະນາການໃໝ່ນັ້ນແມ່ນວິທີການສຳຜັດທົ່ວໂລກ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງ, ບົນພື້ນຖານຮັກສາເອກະລາດ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ. ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການພົວພັນຕາ່ງປະເທດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ “ຕົ້ນໄຜ່ ຫວຽດນາມ”, “ມີຮາກຖານທີ່ໝັ້ນແກ່ນມີລຳທີ່ແຂງແຮງ, ມີງ່າທີ່ຢຶດຢຸ່ນ”, ຄືການຊີ້ນຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ. ນັ້ນແມ່ນ: “ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກໝັ້ນ, ຫຼັກການ, ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ, ແຕ່ມີ ໄຫວພິບ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ອ່ອນຊ້ອຍໃນຍຸດທະສາດ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍ”