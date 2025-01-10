ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຕໂກ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Robert Dussey ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໂຕໂກ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການຫວຽດນາມ ແລະ ໂຕໂກ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (8 ກຸມພາ 1975 – 8 ກຸມພາ 2025).
ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Robert Dussey ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຕໂກ ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຢູ່ອາຊີ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຮ່ຳຮຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນກັບກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ ດຽວກັນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Robert Dussey.