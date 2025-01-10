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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂຕ​ໂກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Robert Dussey ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ຊາວໂຕໂກອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Robert Dussey ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂຕໂກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Robert Dussey ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໂຕໂກ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການຫວຽດນາມ ແລະ ໂຕໂກ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (8 ກຸມພາ 1975 – 8 ກຸມພາ 2025).

ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Robert Dussey ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຕໂກ ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຢູ່ອາຊີ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຮ່ຳຮຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນກັບກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ ດຽວກັນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Robert Dussey.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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