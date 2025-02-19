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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຽກ​ກີ​ສະ​ຖານ ໃຫ້​ດີກວ່າອ​ີກ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ກຽກກີສະຖານ Abakirov Meder.
ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລທິທູຮັ່ງ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ກຽກກີສະຖານ Abakirov Meder (ພາບ:ttdn.vn)

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລທິທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພນັມິດຕະພາບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນ ມີ ກຽກກີກິດສະຖານ; ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ຮັບປະກັນດ້ານເນື້ອໃນຮັບໃຊ້ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຕ່າງໆ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ ແລະ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.

        ຮອງລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ (EAEU) ເຊິ່ງ ກຽກກີສະຖານ ເປັນສະມາຊິກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ສົມທົບກັນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດສ້າງສາຍພົວພັນໂດຍກົງ, ແລກປ່ຽນ, ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມື ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດລະອຽດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 463/485 ເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ກວມເອົາອັດຕາ 96,86%. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2025.
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