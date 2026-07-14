ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາໃຫ້ ພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ສິ່ງນີ້ໂດຍທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Jennifer Wicks ເອກອັກະຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ; ສະເໜີທ່ານນາງ Jennifer Wicks ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ສະຖານທູດ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຫັນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືອັນແທ້ຈິງເປັນລະອຽດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ຕາມທິດກົມກຽວ, ຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ; ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາ, ລົງນາມສັນຍາການຄ້າສົມທົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽວໂດຍໄວ, ສ້າງຂອບເຂດສະຖຽນລະພາບເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Jennifer Wicks ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍຮັກສາການແລກປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ, ນຳມາເຊິ່ງລັກສະນະສົມທົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ.