ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດຢູ່ຕາມເສັ້ນຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນໜຶ່ງປີແຫ່ງການປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ. ຕ້ານຢາເສບຕິດ. ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຢູຍຫງອກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ, ແລະ ທ່ານພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍລະມະນີວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານຫງວຽນຢູຍຫງອກ ຮອງລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມູນເຊື້ອ, ມິດຕະພາບພິເສດລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ສອງປະເທດ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນການຮ່ວມມືອັນດີງາມໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ແຮງ, ລົງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອສົມທົບ, ຮ່ວມເດີນທາງຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດລະຫວ່າງສອງປະເທດພວກເຮົາຈະໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງ, ປະກອບສ່ວນຄວບຄຸມ, ກ້າວໄປເຖິງການຍູ້ຢາເສບຕິດໃຫ້ຖອຍໄປຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໃນພາກພື້ນ.
ສ່ວນ ທ່ານພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍລະມະນີວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຈຸບັນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນສອງປະເທດ ຍັງຜັນແປຢ່າງສັບສົນ. ສະນັ້ນ, ໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຕຳຫຼວດຢູ່ບ້ານຕິດຊາຍແດນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຢູ່ຕາມເສັ້ນຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ.