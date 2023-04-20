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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ: ທິດທາງພາໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດເສດຖະກິດໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດໃຫຍ່ໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເພື່ອສາມາດໄປທັນ, ລັດໜ້າ ແລະ ສ້າງທ່າແຮງໃຫ້ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມ “ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ: ທິດທາງພາໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ” ໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຫັນປ່ຽນສີຂຽວໄດ້ກາຍເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ຕາມທ່ານ ເລຫວຽດແອັງ, ຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ, ສຶກສາ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ.

“ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນພາກເອກະຊົນໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສີຂຽວ. ພື້ນຖານໃຫ້ບັນຫານີ້ນັ້ນແມ່ນການຈັດປະເພດສີຂຽວລະດັບຊາດ ແລະ ຈັດປະເພດສີຂຽວຕາມຂະແໜງການ, ເພື່ອຈາກນັ້ນກຳນົດໄດ້ວ່າ ຄືແນວໃດແມ່ນໂຄງການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຄືແນວໃດແມ່ນຂົງເຂດໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງຊາດ… ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກຸ່ມບໍລິສັດ BCG ຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ການແນະນຳກ່ຽວກັບບັນຫາຈັດປະເພດດັ່ງກ່າວ”.

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສີຂຽວຄືດັ່ງໄດ້ວາງອອກໃນຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຂ້ຽວຂາດກວ່າອີກ ເພື່ອນຳພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ ຈາກລະດັບກວ່າ 6 ຕື້ USD ໃນປີ 2020 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 300 ຕື້ USD ປະກອບສ່ວນໃນແຕ່ລະປີເຂົ້າ GDP ແຫ່ງຊາດໃນປີ 2050.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ວັນທີ 20 ເມສາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala ຈະດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອາຊີຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອທ້າຍປີ 2021 ແລະ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານເຊັກໂກ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສອງຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
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